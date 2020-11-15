Ermeniler, Kelbecer'den ayrılırken elektrik direklerini söktü

Azerbaycan 27 Eylül'de başlattığı işgal altındaki Dağlık Karabağ topraklarını kurtarma operasyonunda 44 gün sonra zafere ulaştı.



Cephede köşeye sıkışan Ermenistan, daha fazla kayıp vermemek için anlaşma yapmak sorunda kaldı.



ELEKTRİK DİREKLERİNİ DE SÖKTÜLER

Anlaşmaya göre Kelbecer'i Azerbaycan'a bırakması gereken Ermeniler, bölgeden ayrılmadan önce evleri ve ormanları ateşe verdi.



Bölgeden çekilmek için hazırlanan Ermenilere ait bir fotoğrafta elektrik direklerinin bile söküldüğü görüldü.