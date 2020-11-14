F1 antrenman turunda ortalık karıştı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası`nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix`sinde takımlar Intercity İstanbul Park`ta son antrenman turuna çıktı.



Pilotlar antrenman turları için asfalta çıkarken, başta Hamilton olmak üzere bütün yarışçılar yoldan şikayetçi oldu.



Antrenman turlarında zaman zaman yaşanan temaslar ise şimdiden yarışın heyecanını zirveye taşıdı.



