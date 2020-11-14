F1 antrenman turunda ortalık karıştı!

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'sinde takımlar Intercity İstanbul Park'ta son antrenman turuna çıktı. Son antrenman turuna bir de yağış eklenince pilotların pistte durmakta güçlük çektiği görüldü. Öte yandan yarın (pazar günü) saat 13.10'da başlayacak olan Formula 1 Türkiye Grand Prix'i S Sports'tan naklen yayınlanacak.
Formula 1 Dünya Şampiyonası`nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix`sinde takımlar Intercity İstanbul Park`ta son antrenman turuna çıktı.
Pilotlar antrenman turları için asfalta çıkarken, başta Hamilton olmak üzere bütün yarışçılar yoldan şikayetçi oldu.
Antrenman turlarında zaman zaman yaşanan temaslar ise şimdiden yarışın heyecanını zirveye taşıdı.