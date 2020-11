Ümit Özdağ'dan Akşener'e sert sözler!

Prof. Dr. Ümit Özdağ; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından genel başkanı Meral Akşener'i eleştirdi. Prof. Dr. Özdağ, Meral Akşener'in 20 Ekim 2016 tarihinde yaptığı paylaşımı hatırlattı.



ÖZDAĞ: "MERAL AKŞENER VİCDANINIZ RAHAT MI?"



Prof. Dr. Ümit Özdağ, Meral Akşener'in "Grup kararı alınması mümkün olmayan bir konuda fikrini ifade etti diye Sn Özdağ ihraç istemiyle MDK'na (Merkez Disiplin Kurulu) sevkedildi. Majestenin demokrasisi!!! ifadelerinin yer aldığı paylaşımı etiketledi ve şunları söyledi:



"Siz de tüzüğe aykırı biçimde il ve ilçe başkanlarını imza vermeye zorlayarak siyasal linç ile ve hakaret ederek müşterek disiplin kuruluna sevk ettiniz. Benim vicdanım Allah, tarih ve Türk Milleti önünde rahat. Ya sizin demokrat olduğunu iddia ettiğiniz vicdanınız rahat mı?"



ÖZDAĞ, BUĞRA KAVUNCU'YU FETÖ'CÜ OLMAKLA SUÇLADI



İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu ima etmişti.



Özdağ, Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İşadamları Derneğinin başkan yardımcılığını yapmış" ifadelerini kullanmıştı. Özdağ, Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıklamıştı.



PARTİYE GELMEDEN UYARIMI YAPMIŞTIM



Özdağ, "Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim" demişti.



ÖZDAĞ, PARTİSİNCE DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ



Ümit Özdağ, Kavuncu'ya yönelik iddiaları nedeniyle partisince Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Özdağ'dan iddiaları ve açıklamalarıyla ilgili savunmasının alınması kararını veren kurul, bu kararı Özdağ'a tebliğ etti.



İYİ Parti Müşterek Disiplin Kurulu, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik açıklama ve ithamları nedeniyle Disiplin Kurulu'na sevk edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'dan, iddialarıyla ilgili savunmasını istedi.



İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, savunmasını verdi. Özdağ'ın savunması müşterek disiplin kuruluna sevk edildi. Ümit Özdağ hakkındaki kararın ise gelecek hafta verileceği öğrenildi.