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CHP'li Gürsel Tekin'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Sosyal medyadan açıklama yapan Tekin, "Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 14:52
CHP'li Gürsel Tekin'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

Korona virüs testinin pozitif çıktığını duyuran CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bir süre önce yaptırdığım koronavirüs testi pozitif çıktı. Sağlık durumum gayet iyi. Dualarıyla destek olan dostlarımıza, durumumla yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca 'ya, doktorum Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu Demir ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim."

Gürsel TekinMilletvekili

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