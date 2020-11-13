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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde maskeli kıyak

Farklı tarihlerde üç maske ihalesi açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, tek bir şirketi ihaleye davet etti. Maska ihalesine katılan şirketin inşaat şirketi olduğu ortaya çıktı. Üç ihalenin toplamının yaklaşık 17 milyon lira olduğu öğrenildi. Bu üç ihaleye sosyal medyadan tepki gösterildi.

Güncel / 13 Kasım 2020 Cuma 11:02
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde maskeli kıyak

Ankara Büyükşehir Belediyesi farklı tarihlerde üç adet maske ihalesi açtı. Bu ihalelere tek bir firma katıldı. Katılan firmanın inşaat firması olduğu ortaya çıktı. Bir inşaat şirketi olan Prizma Yapı Endüstrisi ve Ticaret Limited Şirketi'nin üç maske ihalesine davet edilmesi ve ihaleye tek katılması tepki çekti.

ÜÇ MASKE İHALESİ 17 MİLYONA AYNI İNŞAAT ŞİRKETİNE İHALE EDİLDİ

Maske ihalesinin ilki 7 Mayıs 2020 tarihinde inşaat şirketine 1 milyon 168 bin 156 lira bedelle verildi. 21 Mayıs 2020 tarihinde aynı şirkete 5 milyon 800 bin lira bedelle ihale edildi. 9 Temmuz 2020 tarihinde yapılan üçüncü ihalenin ise yine aynı inşaat şirketine 10 milyon 77 bin 500 lira bedelle verildiği öğrenildi. Aynı şirketin davet edildiği ihalelerin toplamının ise 17 milyon olması dikkat çekti.




TEPKİ GELDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, gazeteci Cengiz Alçayır'ın iletisini paylaşarak bu duruma tepki gösterdi.



Cengiz Alçayır iletisinde, 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; Kamu İhale Yasası; rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmeli' Bunu Ankara'daki Yavaş başkana söylemelisiniz; İhale yok..! Rekabet yok..! Kamu yararı yok! Maske alımına davet edilen 1 firma var o da inşaatçı' dedi.



Gökçek ise 'Mansur Yavaş 3 maske ihalesi yapmış. Çok şeffaf oldukları (!) için kaç adet olduğunu öğrenemedik. İhale o kadar şeffaf ki üç ihaleye de maske imalatı ile ilgisi olmayan bir inşaat firması davet edilmiş ve üçü de o firmaya ihale edilmiş. Toplam 17 milyon ihale. Durun bakalım' diye tepki gösterdi.

  


Melih GökçekKemal Kılıçdaroğlu

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