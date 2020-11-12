KKTC'nin yerli otomobilinden Türkiye kararı

Yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL'in ilk modeli B9'un ilk prototipleri KKTC'nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılacak olan GÜNSEL, ikinci modeli J9'un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacak.







TEST SÜRÜŞÜNE HAZIR -İki adet B9 ve J9'un bire bir ölçekli tasarım modeli GÜNSEL'in standında sergilenecek. Üçüncü B9 ise basın mensupları ve sektör temsilcilerinin test sürüşleri için fuar alanı dışında hazır olacak. Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da GÜNSEL standında sergilenecek. GÜNSEL mühendisleri tarafından dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapılacak.







2025'TE YILLIK 30 BİN ARAÇ - 2016'da tasarım çalışmalarına hız verilen GÜNSEL'in ilk tasarım konsepti de aynı yıl 'MÜSİAD Expo'da sergilenmiş ve ziyaretçilerinden yoğun ilgi görmüştü. Üç yıl aradan sonra GÜNSEL, test sürüşüne hazır prototipleriyle aynı fuarda yer alacak. Seri üretimi 2021'in son çeyreğinde başlayacak olan GÜNSEL'in üretim kapasitesi 2025'te yıllık 30 bin araca ulaşacak.







İLK KEZ TÜRKİYE'DE -GÜNSEL'in Türkiye'de ilk defa test edilecek olması ile ilgili değerlendirmeler yapan GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 'Tasarımdan Ar-Ge'ye, teknolojiden mühendisliğe hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüğümüz GÜNSEL'i milletimizle, vatanımızla, anavatanımızla paylaşabilmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.







'TOGG VE GÜNSEL, TÜRK DÜNYASININ KÜRESEL YÜZLERİ OLACAK' - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili 'GÜNSEL'in ilk defa 2016'da yapılan MÜSİAD EXPO Fuarı'nda görücüye çıktığını hatırlatan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, GÜNSEL'in Türkiye'deki ilk test sürüşlerinin yine MÜSİAD EXPO'da yapılacağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaan, ağırlıklı olarak ithal edilen otomobillerin ülkede üretilmesini sağlamanın yanında hem TOGG hem de GÜNSEL'in Türk dünyasının küresel yüzleri olarak ihracat ve istihdam başta olmak üzere ülke ekonomilerine ciddi katkı sağlamasını beklediğini de aktardı.