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Bakan Koca 1 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 1 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 1 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Güncel / 01 Kasım 2020 Pazar 19:03
Bakan Koca 1 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 1 Kasım corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 1 Kasım koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

1 KASIM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 123.343
VAKA SAYISI: 2106
VEFAT SAYISI: 74
İYİLEŞEN SAYISI: 1515

AĞIR HASTA SAYISINI DÜŞÜRMEK ZORUNDAYIZ

Bugün tespit edilen 2.106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağan üstü durumda olağan üstü fedakârlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun.

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