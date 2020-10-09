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Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları! Korona salgınının yayılma hızını kestik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları geldi. Bakan Koca Adana'da yaptığı açıklamada salgının hızının kesildiğini belirtti. "Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik" diyen Koca ayrıca Adana özelinde vaka sayısının 3'te 1 oranında indiğini dile getirdi.

Güncel / 09 Ekim 2020 Cuma 11:48
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika açıklamaları! Korona salgınının yayılma hızını kestik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana'dan yaptığı açıklamada korona virüs sürecine dair çok önemli bilgiler paylaştı. Bakan Koca 'Son birkaç haftadır ülke çapında alınan tedbirlerin sıkı denetimi ve hızlı müdahalelerimiz sayesinde salgının hızını kestik' dedi.

Bakan Koca çevre illeri de kapsayan değerlendirmelerin ardından bir açıklama daha yapacağını belirtti .

'BURADAN HATIRLATMAK İSTİYORUM...'

Koca vatandaşlara önemli bir uyarıda bulunarak 'Buradan tüm vatandaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İhmal edilen tedbirler hepimize acılar yaşatıyor. Temizlik, maske ve mesafeden verilen her taviz, yeni hastalar olarak dönüyor. Bu anlamda Adana başta olmak üzere bölgedeki tüm hemşehrilerimi bir kez daha tedbirlere sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum.' ifadelerini kullandı.

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