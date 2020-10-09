Bakan Akar kritik toplantıyı anlattı!

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı'nda gerçekleştirdi' dedi.
Akar: "Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri, ayrıştırma mekanizması oluşturulmasına yönelik ilk toplantısını NATO Karargahı’nda gerçekleştirdi."
Akar: "(Askeri heyetlerin görüşmesi) Diyalog mekanizmalarının, kazaları, olayları önlemek için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesinden yanayız."
Milli Savunma Bakanı Akar: "İşgal bitmeden, teröristler, paralı askerler oradan çıkarılmadan Azerbaycanlı kardeşlerimizin durmasını beklemeyin."