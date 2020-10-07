Bozguna uğrayan Paşinyan'dan Karabağ açıklaması: Eğer sorun çözülecekse...

Azerbaycan ile Emenistan arasındaki sıcak çatışmalar sürerken art arda önemli açıklamalar geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çatışmalardan kaygı duyduğunu, silahların susması gerektiğini söyledikten sonra, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yanıt geldi.



Aliyev, Dağlık Karabağ'da çatışmaların sona ermesi durumunda ancak diplomasi kanalının açılacağını söyledi.



Son açıklama ise Ermeni Başbakanı Nikol Paşinyan'dan geldi. Paşinyan, Karabağ sorununun artık bölgenin dışına taştığını söyledi, çarpıcı ifadeler kullandı.



Paşinyan, işgal ettikleri topraklardan çekilmek yerine, Karabağ'ın bağımsız olması gerektiğini söyledi. Paşinyan, 'Eğer sorun çözülecekse Ermenistan Karabağ'ın bağımsızlığını tanımaya hazırdır' dedi.



ALİYEV İLE PUTİN TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugüne kadar çatışmalar karşısında sessiz kalmıştı. Putin, sessizliğini bugün Aliyev ile yaptığı konuşmada bozdu. Putin, bölgedeki çatışmalardan kaygı duyduklarını ve endişelendiklerini söyledi.



Putin'in konuyu masada çözmek yönünde bir tavır ortaya koyduğu belirtildi.