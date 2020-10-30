Yazıcıoğlu cinayetinde şok! FETÖ elebaşı için her anını kaydetmişler

BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden sonra merhumun ölüm öncesi ve sonrası görüntülerinin bulunduğunu bir flash belleğin, Elazığ'daki Bank Asya şubesindeki şifreli kasada saklandıktan sonra Pensilvanya'ya götürüldüğü ortaya çıktı. Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili yeni soruşturmada ifade veren Kağan kod adlı itirafçı, 2015 yılında FETÖ'ye yönelik operasyonların başlamasının ardından avukat M. A'nın, Muhsin Yazıcıoğlu olayıyla ilgili bir flash belleğin kendisinde bulunduğunu açıkladığını söyledi.







TV'lere servis edilen görüntülerin de birçoğunda FETÖ yayın organı CİHAN'ın logosu vardı



'ARAMA EKİBİNDEKİ 2 ASTSUBAYIN AVUKATI PENSİLVANYA'DA...'



Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili FETÖ soruşturmasında çarpıcı bir son dakika bilgisine daha ulaşıldı. Soruşturmaya itiraflarıyla yeni boyut kazandıran Kağan kod adlı itirafçı, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi üzerine bölgeye sevk edilen arama-kurtarma timindeki astsubay Aydın Özsıcak ve Yarbay Davut Uçum'un avukatlığını yapan M. A.'nın Fetullah Gülen'i ABD'de ziyarete gittiğini açıkladı.



'GÜLEN ONLARA KAHRAMAN DEDİ, TAKKE HEDİYE ETTİ'



Kağan verdiği son dakika bilgisinde 'M. A.'ya ziyaretin nasıl geçtiğini sorduğumda M. A., özel odada ağırlandığını, kendisine ikramlarda bulunulduğunu, Gülen'in kendilerini kahraman olarak lanse edip, 'Sizler birer aslansınız' diyerek namaz takkesi hediye ettiğini söyledi' dedi.



ÖRGÜT İÇİNDE BİR KELİME DAHA EDİLMESİ YASAKLANDI



Gizli tanığın itiraflarına göre Gülen, Yazıcıoğlu'nun helikopterinin enkazından parça çaldığı için yargılanan askerlerin soruşturmasıyla ilgili örgüt avukatlarının görevlendirildiğinin duyulmasının Türkiye'de bomba etkisi yaratacağını belirterek bu konunun örgüt içerisinde bir daha kesinlikle dile getirilmemesi talimatını da verdi.



'GÖRÜNTÜLERİ BANA GÖSTERMEDİ'



Gizli tanığın itiraflarına göre Yazıcıoğlu'na mezar olan helikopterden parça söken FETÖ'cü askerlerin örgüt üyesi avukatına örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in 'takke' hediye etti ve 'Sizler birer aslansınız' dedi.



YAZICIOĞLU'NUN GÖRÜNTÜLERİ BANK ASYA KASASINDA SAKLANDI



Yazıcıoğlu'nun görüntülerinin bulunduğu flash belleğin el koyma operasyondan önce Bank Asya'nın kasasında saklandığını açıklayan Kağan kod adlı gizli tanık şu şok itiraflarda bulundu:



'ELAZIĞ ŞUBESİNDE MUHSİN YAZICIOĞLU GÖRÜNTÜLERİ VAR, NE YAPALIM?'



'M. A. bir gün yanıma gelerek 'Elazığ Bank Asya Şubesinde Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flash bellek ve belgeler var. Devlet Bank Asya'ya el koyabilir, bu flash belleği ne yapalım?' dedi.



'ABİ İÇİNİZ KALDIRMAZ, BAKMAYA DA YETKİNİZ YOK!'



Flash bellekte ne olduğunu sorduğumda, Muhsin Yazıcıoğlu'nun görüntülerinin yer aldığını, helikopter parçalarının sökülmesi dışında başka görüntüler de olduğunu söyledi. İzlemek istediğimi söyleyince 'Abi içiniz kaldırmaz, ayrıca o görüntülere bakmaya sizin yetkiniz yok' dedi.



'BİRİNİN ELİNE GEÇERSE'



Ölüm öncesi ve sonrası görüntüler mi var diye sorduğumda 'Muhsin Yazıcıoğlu'nun son anına kadar ki görüntüleri var. Bu flash bellek birinin eline geçerse, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü FETÖ'nün üzerine kalır. Bir an önce bu flash bellek ve belgeleri elden çıkartıp ilgilisine teslim etmek gerekir' dedi. Bana vermesini istedim, 'Aldığım birime teslim etmeliyim' dedi.



KASTETTİĞİ BİRİM TSK YAPILANMASI



Birimden kasıt örgütün TSK ve yargı yapılanmasıdır.



FLASH BELLEĞİ ŞUBEDEN ALDI VE BANA İÇİNDEKİLERİ ANLATTI



Daha sonra bu flash belleği Banka şubesinden aldığını öğrendim. Yanına gittiğimde flash belleği elinde sallayarak bana gösterdi. 'Görüntüleri izleyelim' dedim ancak göstermedi. İçinde ne olduğunu sorduğumda ise televizyonda izlediğimiz cihazların sökülmesinin çok öncesinde kaydedilen görüntüler olduğunu ve rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun görüntülerinin içinde bulunduğu söyledi.



GÖRÜNTÜLER ELAZIĞ İMAMINA, ORADAN DA GÜLEN'E GİTTİ



Daha sonra flash bellek M. A. tarafından Elazığ il imamına verildi. O da 2015 yılında belleği Amerika ziyaretinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e teslim etti.'



İŞTE YENİ BYLOCK YAZIŞMALARI



2009'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun içerisinde bulunduğu helikopterin kırıma uğraması sonucu Yazıcıoğlu ve 5 kişinin hayatını kaybettiği olay, FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'ta çıkan örgüt imamları arasındaki yazışmalarla da yeni bir boyut kazandı. Ulaşılan son dakika verilerine yansıyan yeni ByLock konuşmaları şöyle:



AMERİKA'DAKİ BÜYÜĞÜMÜZ 'SÜREÇTE EN SIKINTILI İŞTİ' DEDİ



Elazığ İl İmamı Mehmet D.: 'Benim başıma Yazıcıoğlu hadisesi gelince, hemen İzmir'e gittim. Barbaros abiyle görüştüm. O büyüğümüzle görüştü. İstanbul'da heyet toplandı. Öğlen El Aziz'e geldim noktayı koyduk. Tereyağından kıl çeker gibi iş halloldu. Amerika'ya gittiğimde büyüğümüz sürecin en sıkıntılı hadisesiydi dedi. Doğru yerle istişare. Bizim abilere kalsak ne var ki dedi bazıları. Hızlı hareket edilemedi bana göre.'



Malatya Mülki Amirlerden sorumlu Ömer H: 'Evet. Neyse hayırlısı. Memleketteyim. Görüşürüz sonra.'



