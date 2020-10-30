Yargıtay, HDP'li vekilin yargılanmasının yolunu açtı

Murat Çepni. sosyal medya hesaplarından "Bütün cihatçı efeler Efrin'e yöneltiliyor. Büyük bir insanlık ve özgürlük mücadelesiyle yenilen katil tecavüzcü sürüsü cihatçı çeteler Efrin işgal saldırısıyla yeniden toparlanamaya mevzilendirilmeye çalışılıyor. Bu savaş Türkiye haklarının ekmeğini küçültecek. Afrin savaşına hayır" gibi paylaşımlarda bulundu.



Çepni'nin paylaşımları üzerine Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında iddianame hazırlanan HDP'li Çepni'nin yargılanması, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24 Haziran Genel Seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildiği gerekçesi ile 'Yasama Dokunulmazlığı' kapsamında durduruldu.



Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise kararın bozularak, Çepni'nin Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına hükmetti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından, HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni Hakkında verilen durma kararı suçun seçimden önce işlenmiş olması nedeniyle bozuldu. Yargıtay HDP'li Çepni hakkında yasama dokunulmazlığının istisnası kapsamında kararının aykırı olduğunu belirterek yargılamaya Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilmesine karar verdi.



Paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP'li Çepni, 2018 yılında alınan ifadesinde paylaşımlarının Türkiye'nin içeride ve dışarıda barış içerisinde olmasına yönelik olduğunu belirterek kendisini savunmaya çalışmıştı.



