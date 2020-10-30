Uzman isim Ege'de sıradaki depremin büyüklüğünü açıkladı!

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi, deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir bölgesinde 5 ve 5,5 büyüklüğünde bir veya birden fazla daha deprem meydana gelebileceğini söyledi.
İzmir’de meydana gelen depremin ardından enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışılırken, uzmanlar her ihtimale karşı vatandaşların hasarlı binalara girmemesi uyarısında bulunuyor.
Habertürk canlı yayınına katılan Prof. Dr. Ahmet Ercan da önümüzdeki saat veya günler içerisinde 5 büyüklüğünde artçı depremler meydana gelebileceğini açıkladı.