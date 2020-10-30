Uzman isim Ege'de sıradaki depremin büyüklüğünü açıkladı!

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi, deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, İzmir bölgesinde 5 ve 5,5 büyüklüğünde bir veya birden fazla daha deprem meydana gelebileceğini söyledi.