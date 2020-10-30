Tepki gelince böyle kıvırdı!

İzmir'deki 6,6 şiddetindeki deprem sonrası yıkılan binaların altında kalan vatandaşları çıkarmak için tüm Türkiye tek yürek olmuşken CHP'li Gürsel Tekin attığı skandal tweetle gündemin odak noktası oldu.



Gürsel Tekin Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "İzmir'de yaşanan deprem sonucunda Bayraklı'da Kaymakamlık binası ve Kızılay Kan Merkezi yıkıldı, Adalet Sarayı duvarları çatladığı için boşaltıldı... Kendi binalarının güvenliğini sağlayamayan devlet, vatandaşın canını nasıl koruyacak? Çok acil çok büyük adımlar atmamız lazım.." idiasına yer verdi.



GELEN TEPKİLER ÜZERİNE TWEETİ SİLDİ



CHP'li Tekin kendisine gelen tepkiler üzerine attığı skandal tweeti silmek zorunda kaldı.