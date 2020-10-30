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İzmir'deki deprem sonrası sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara inceleme

Son dakika haberine göre İzmir'de meydana gelen deprem sonrası sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan kişilere Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı tarafından inceleme başlatıldı.

Güncel / 30 Ekim 2020 Cuma 17:18
İzmir'deki deprem sonrası sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara inceleme

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından provokatif paylaşımda bulunan hesaplar hakkında inceleme başlattığı öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı'nın sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan @AsenaTR42 ve @RumiiYilmazTurk hesapları hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

   

İşte Emniyet'in açıklaması
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir.

Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; İzmir ve çevre illerde meydana gelen deprem üzerinden bölge halkına yönelik aşağılayıcı, tahkir ve tezyif edici paylaşımlarla halkın bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine düşmanlığa ve/veya kin beslemeye alenen tahrik eden hesaplara ilişkin 'tespit' çalışmaları ivedilikle başlatılmış, tespit edilen kişiler hakkında gerekli çalışmalar yapılarak adli mercilere intikal ettirilecektir.

Konunun tarafımızca hassasiyetle takip edildiği hususu;

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 




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