Ege'de meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bilançoyu açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.



Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.



Bakan Soylu: 6 binanın yıkılma ihbarı geldi

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:



'Şu ana kadar İzmir Bornova ve Bayraklı'da 6 bina yıkılma ihbarı geldi



Uşak, Denizli, Manisa, Balikesir, Aydın ve Muğla'da ufak çatlaklar dışında ve can kaybı ile ilgili herhangi bir ihbar gelmemiştir



Ekiplerimiz sahada tarama ve müdahalelerine devam etmektedir



Geçmiş olsun'