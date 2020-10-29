Macron'a öfke patlaması! Yüzlerce Türk sokağa indi

Fransa'da resmi binalara Charlie Hebdo'da yayımlanan Hz. Muhammed karikatürlerinin yansıtılmasıyla patlayan boykot fırtınası, dünyanın dört bir yanını alt üst ediyor.



Somali'den Endonezya'ya, İran'dan Filistin'e, Libya'dan Türkiye'ye birçok ülkede protestocular ateşe körükle giden Fransa lideri Emmanuel Macron'un fotoğraflarını yakıyor. Milliyet'te yer alan haberin detayları şöyle:



Somali'nin başkenti Mogadişu'da yüzlerce gösterici Fransa ve Macron'a öfke kustu, yere atılan Fransız bayrakları yırtılıp çiğnendi. Kalabalık 'Kahrolsun Fransa' sloganları attı.



İran'ın başkenti Tahran'daki protestocular ise Macron'u 'şeytan' şeklinde gösteren pankartlar taşıdı, Fransız liderin fotoğraflarını ateşe verdi.



Pakistan'da Karaçi ve Peşaver'de düzenlenen gösterilerde de benzer görüntüler vardı, öfkeli protestocular Fransız bayrağını yaktı.



Kudüs'te bir Arap mahallesindeki dükkana Emmanuel Macron'un yüzünde ayak izi bulunan fotoğraf ve yine Fransız lideri köpek olarak gösteren pankart asıldı.



Batı Şeria'da Beytüllahim'de Müslüman ve Hristiyan liderler bir araya gelerek Fransa'yı protesto etti, Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Atallah Hanna güçlü bir mesaj verdiklerini söyledi.



Bangladeş'in başkenti Dakka'da yüzlerce insan 'Fransız ürünlerine boykot' sloganlarıyla yürüyüp yine 'İslam'ın düşmanı' olarak tanımladıkları Macron'un kuklalarını yaktı.



Macron'un yüzüne ayakkabıyla basılan fotoğraflar dünyanın her yerine yayılmış durumda, sosyal medyada da yine benzer fotoğraflar paylaşılıyor.



Charlie Hebdo dergisinin son olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan utanç verici karikatürü yayımlaması ise, Ankara-Paris hattında gerilimi zirveye çıkardı.



Türkiye'nin çok sert tepki gösterdiği karikatür için Dışişleri Bakanlığı Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarını bakanlığa çağırıp hiçbir adım atmayan Paris yönetimini kınadı.



Vienne şehrinde Ermenilerin saldırısıyla dört Türkün yaralanması üzerine ise, Fransız sokakları gece yarısı protesto dalgasıyla sarsıldı.



Lyon bölgesindeki Viennes ve Le Peage-de-Roussillon'dan toplanan yüzlerce gurbetçi Türk, ellerinde bayraklarla yürüyüp sloganlar attı.



Salı sabahı Dağlık Karabağ savaşı için toplanan Ermeni protestocular, Vienne semti yakınlarındaki A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapatmıştı.



Trafik sıkışıklığının başlamasının ardından, trafikte kalanlarla göstericiler arasında tansiyon yükselmişti. Ermeni protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren Türk asıllı Fransa vatandaşlarına saldırmıştı.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sırtlarında Ermenistan bayrağı taşıyan protestocu grubun ellerindeki sopalarla iki kişiyi aralarına alarak linç girişiminde bulunduğu yer almıştı.



İslam dünyasını karşısına alan Fransa ve Emmanuel Macron, birçok ülkede Fransız ürünlerine uygulanan boykotla karşı karşıya. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında Fransız markalarının alınmaması çağrısında bulunmuştu.



Zor durumda kalan Fransa ise, Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Fransa'nın Avrupa Bakanı Clement Beaune, Avrupa Birliği (AB) üyelerinden Türkiye'yi hedef alan yaptırımları hayata geçirmelerini talep etti.



AB'deki ortaklarının harekete geçmesi gerektiğini belirten Clemens, 'Daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Yaptırımları da kapsayabilecek güçlü bir Avrupa tepkisi için zorlayacağız' diyerek Fransa'nın düştüğü zor durumu itiraf etti.



