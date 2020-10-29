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Koronavirüs aşısı hakkında şoke eden açıklama: Kusurlu olabilir

Dünya Çin’de ortaya çıkıp giderek yayılan yeni tip koronavirüs ile savaşırken İngiltere’den şoke eden bir aşı açıklaması geldi. İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, "İlk uygulanacak aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir" açıklamasında bulundu.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 09:43
Koronavirüs aşısı hakkında şoke eden açıklama: Kusurlu olabilir

İngiltere Aşı Görev Gücü Başkanı Kate Bingham, ilk nesil yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılarına karşı aşırı iyimser olunmaması gerektiğini belirterek, 'İlk uygulanacak aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir.' uyarısında bulundu.

Bingham, ünlü tıp dergisi Lancet için yazdığı makalede, tıp tarihinde hiçbir aşının Covid-19 aşısı kadar beklenmediğini belirtti.

Salgından kurtulmanın tek yolunun 'aşılama' olduğunu kaydeden Bingham, ilk ortaya çıkacak aşılara aşırı iyimser yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Bingham, 'İlk üretilecek aşılar muhtemelen mükemmel olmayacak. Yeni nesil aşılar kusurlu olabilir ve herkes için faydalı olmayabilir. Buna hazırlıklı olmalıyız.' ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE AŞI GÖREV GÜCÜ
İngiltere Aşı Görev Gücü, kamu ve özel sektör iş birliğinde potansiyel Covid-19 aşı çalışmalarını desteklemek, çalışmalara sağlanacak finansmanı harekete geçirmek ve klinik deneyleri takip etmek için halen hükümetin bilim danışmanı olarak görev yapan Sir Patrick Vallance tarafından kuruldu. Aşı Görev Gücü'nde başkanlık görevini yürüten Kate Bingham, Başbakan Boris Johnson'a aşı çalışmalarıyla ilgili raporlar sunuyor.

OXFORD AŞISI
İngiltere'de Oxford Üniversitesi Jenner Enstitüsü ile Oxford Aşı Grubu iş birliğinde geliştirilen ve üretim lisansı İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca tarafından satın alınan aşı adayı 'AZD1222' için İngiltere ve Hindistan'da 2'nci ve 3'üncü aşama, Brezilya, Güney Afrika ve ABD'de 3'üncü aşama klinik denemeler yürütülüyor.

Dünya çapında 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde test edilmesi hedeflenen aşı adayı için ABD 1,2 milyar dolar kaynak sağlarken, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri testlerin başarılı olması halinde şirketten 400 milyon doz aşı satın alma konusunda anlaştı.

Hindistan Serum Enstitüsü (SII) iş birliğiyle denemelerde kullanılmak üzere milyonlarca doz aşı üreten şirket, aşı adayının ekimin sonunda acil kullanıma hazır hale getirilmesini hedefliyordu.

HindistanBrezilyaİngiltere

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