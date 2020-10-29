CHP'li Belediyede büyük rezillik!

CHP'li Belediyeler beceremedikleri işlerle şaşırtmaya devam ediyor.



Sabah'ta yer alan habere göre; Adalar belediyesi defin skandalına imza attı. Edinilen bilgiye göre Kınalıada sakinlerinden 70 yaşındaki kişiye eşi ve kızıyla birlikte üç gün önce Kovid-19 teşhisi konuldu. Evinde karantinaya alınan yaşlı adam dün akşam hayatını kaybetti.







Yaşlı adamın ailesi Adalar Belediyesi'ne başvurarak cenaze defin aracı ve ekip istedi Ancak Adalar Belediyesi'nden bir türlü yanıt alamayan aile son çare olarak cenazeyi bir moloz kamyonuna koyarak gasilhaneye gönderdi.







KAMYON YOLDA BOZULDU



Ancak aksilikler bununla da bitmedi. Moloz arabası yolda arıza yaptı. Tabut yarı açık bir şekilde saatlerce caddede tamir edilmeyi bekleyen moloz arabası tamiratın ardından cenazeyi gasilhaneye teslim etti. Adalar Belediyesi yaşanan skandalla ilgili suskun kalmayı tercih etti.