CHP'de ünlü istismarı ortaya çıktı! O hesapları bakın kim yönetiyor

CHP'de son dakika şoku... Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbul, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü adına açılmış hesapları yöneten kişinin İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edildi.



KLAVYENİN ARDINDAKİ TROLL CHP'Lİ MÜHENDİS ÇIKTI



Alkım'ın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği tespit edildi.



- İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Hüsamettin Alkım Ünsal, 27 Ekim 2020 tarihinde yakalandı. Ünsal'ın ikametinde yapılan aramada;



- 1 adet akıllı telefon, 1 adet tuşlu telefon, 2 adet sim kart, 1 adet tablet ve 3 adet dizüstü bilgisayara el konuldu. Salkım'ın ifadesinin alındıktan sonar serbest bırakıldığı öğrenildi.







SAHTE HESAPLAR AÇIP İSTİSMAR ARACI OLARAK KULLANDI



İzmir'de Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ünlü şahısların adına sahte hesap açtığı ortaya çıktı.



Son dakika bilgilerine göre Hüsamettin Alkım Salkım'ın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği tespit edildi. Salkım'ın ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.



BUCA BELEDİYESİ'NDE MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞIYOR!



Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da 'FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı şahıslar tarafından ünlü şahısların bilgileri kullanılarak parodi hesapların açıldığı'na yönelik iddiaları inceledi.



İLBER ORTAYLI'DAN CANSU DERE'YE...



Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbullu, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere adına açılan @lLBER_0rtayli, @OrtayliGSU, @MeltemCumbul, @ezgienler4, @BurcinResmi, @NiIOfficiaI, @mjdtgzn, @CansuDereNet, @BKorelOfficial, @meltemcumbul ve @UkAlAcAdI_ adlı hesapları İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edildi..



YAKALANDI! İŞTE SUÇLARI



Hüsamettin Alkım Ünsal'ın paylaşımlarında Cumhurbaşkanına Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarını işlediği öğrenildi.



ÜNSAL'IN EVİ İNTERNET KAFE GİBİ



İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin son dakika kararı doğrultusunda Hüsamettin Alkım Ünsal, önceki gün tarihinde yakalandı.



Ünsal'ın ikametinde yapılan aramada; 1 adet akıllı telefon, 1 adet tuşlu telefon, 2 adet sim kart, 1 adet tablet ve 3 adet dizüstü bilgisayara el konuldu.



İTİRAF ETTİ!



Hüsamettin Alkım Ünsal ifadesinde İzmir Buca Belediyesi'nde ziraat mühendisi olarak çalıştığını, kendisine gösterilen parodi hesaplardan 'halkimunsal', 'OzguNamal' ve 'OrtayliGSU' isimli/rumuzlu Twitter hesaplarını kendisinin kullandığını itiraf etti. Ancak diğerlerini kullanmadığını, suç işleme kastının olmadığını, tek amacının büyük kitlelere ulaşmak olduğunu iddia etti.



SERBEST BIRAKILDI



Hüsamettin Alkım Ünsal'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.



TWİTTER İNCELEDİ VE SAHTE OLDUĞU İÇİN KAPATTI



Söz konusu sahte hesaplar twitter tarafından da incelemeye alındı ve başkasının üzerinden sahte hesap aracılığı ile ifadeler içerdiği, hak ihlali yapıldığı gerekçesiyle ünlüler adına olan bu profillerin tamamını kapattı.



BUCA BELEDİYESİNDE MÜHENDİS, EVDE TROLL



Hüsamettin Alkım Ünsal'ın CHP'li Buca Belediyesi'nde mühendis olarak kadroda olduğu ve bu işinin yanı sıra evine adeta bir internet kafe gibi sosyal medya üssü kurarak bu hesaplar üzerinden twitler atarak algı çalışmaları yaptığı görüldü.





