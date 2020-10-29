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Barış Terkoğlu'nun yazısına yalanlama!

15 Temmuz Derneği, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’nun köşe yazısının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Güncel / 29 Ekim 2020 Perşembe 19:33
Barış Terkoğlu'nun yazısına yalanlama!

15 Temmuz Derneği, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun köşe yazısının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dernek tarafından yapılan açıklamada; 15 Temmuz şehidi Mete Sertbaş'ın isminin muhtarlığının da bulunduğu terk alanına yapılan parka ve kültür merkezine verildiği belirtilerek,

'Şehitlerimizi ve direnişi itibarsızlaştırmak için her yolu deniyorlar. Şehitlerimizin hatırasına sahip çıkacak, meydanı asla sizin gibi çapulculara bırakmayacağız!' denildi.

15 Temmuz Derneği; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklama bulundu ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun 29 Ekim 2020 tarihli yazısına cevap verildiğini açıkladı.



'ŞEHİDİMİZİN İSMİ İLE MARKET İFADESİ BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YAN YANA KULLANILIYOR'

Açıklamada şöyle denildi:

'Şehidimizin ismi muhtarlığının da bulunduğu terk alanına yapılan parka ve kültür merkezine verildi. Şehidimizin ismi ile market İfadesi bilinçli bir şekilde yan yana kullanılıyor. Ama biz iyi biliyoruz ki bunları yazanların hazımsızlığı şehit muhtarımızın bunlar gibi içten içe darbeyi alkışlamak yerine, yüreklice darbeci alçak teröristlere karşı duruşundan kaynaklanıyor. Bunu bir türlü içlerine sindiremiyorlar.'

'ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

'Ağaç kesiliyor diye memleketi ateşe vermeye kalkanların derdi nasıl ağaç değilse, bunların derdi de asla yeşil değil. Karşı gibi göründükleri FETÖ başarılı olamadığı için sürekli nefret kusuyorlar, şehitlerimizi ve direnişi itibarsızlaştırmak için her yolu deniyorlar. İyi bilin ki her daim uyanık, her daim dikkatliyiz. Niyetinizi ve ne yapmaya çalıştığınızı iyi biliyoruz. Dikkatimizi dağıtmayacak gözümüzü üzerinizden asla ayırmayacağız. Şehitlerimizin hatırasına sahip çıkacak, meydanı asla sizin gibi çapulculara bırakmayacağız!



DARBECİ YÜZBAŞI MEHMET KARABEKİR, ACIBADEM MAHALLESİ MUHTARI METE SERTBAŞ'I ŞEHİT ETTİ

Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olmuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgal edilmeye çalışılırken çıkan olaylarda, Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş dahil 6 kişinin şehit edilmesine ilişkin tutuklu 41 sanık asker hakkında 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 559'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 319 sayfalık iddianamede, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi kolluk kuvvetlerince etkisiz hale getirilen darbeci yüzbaşı Mehmet Karabekir'in Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ı silahla ateş ederek öldürmesine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Karabekir'in uzun namlulu silahla ateş ettiği Mete Sertbaş'ın karnını tutarak geri dönüp yürümeye çalıştığı ancak birkaç adım attıktan sonra yere düştüğü ve sırt üstü yere uzandığı, Mehmet Karabekir'in yanına gelerek bir müddet yerde yatan maktul Mete Sertbaş'a baktığı belirtildi.

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