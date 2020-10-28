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İslam düşmanlığının körüklendiği Fransa'da Türklere saldırı!

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un radikal politikaları ve söylemleri nedeniyle İslam düşmanlığının körüklendiği Fransa'da, Ermenistan yanlıları Türklere saldırdı. Olayda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Dünya / 28 Ekim 2020 Çarşamba 15:26
İslam düşmanlığının körüklendiği Fransa'da Türklere saldırı!

Fransa'nın güneydoğusundaki Isere kentinde Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu 5 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, 300-400 Ermeni protestocu A7 otoyolunu her iki yönden ulaşıma kapattı.

Sabah saatlerinde Lyon ve Marseille yönlerine doğru trafik sıkışıklığı başladı.

Trafikte kalanlarla protestocular arasında tansiyon yükselirken, Ermenistan yanlısı protestocular, işe gitmek isterken kendilerine tepki gösteren bir grup Türk vatandaşına saldırdı.

Protestocular 1'i ağır 5 Türk asıllı kişinin yaralanmasına sebep oldu. Ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Göstericilerin otoyolu terk etmesinin ardından trafik açıldı.

FransaErmenistan

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