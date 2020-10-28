USD (Alış - Satış) : 8,12 - 8,14 EURO (Alış - Satış) : 9,60 - 9,61

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'de yeni operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum'' dedi.

Siyaset / 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'de yeni operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

HATAY'DA ÖNLENEN TERÖR SALDIRISI

''Bu olay Türkiye'nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Büyük bir felaketin önüne geçildi. DEAŞ ile gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir. Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işaretidir. Suriye'den ülkemize yönelik tehditler sürüyor. İhtiyaç duyduğumuz her an harekete geçeriz. Suriye milli güçlerinin merkezine yönelik saldırı bölgede kalıcı barış istenmediğinin göstergesi.

SURİYE'DE YENİ OPERASYON MESAJI

Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum. Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ ile bizim kadar mücadelesi olmayan kişiler artık bu orta oyununu bir kenera bırakmalıdır. Türkiye'nin gücü, gerekiyorsa, Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.

Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza 'İlk hedefiniz Akdeniz' diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir.

Ak PartiSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı