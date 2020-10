Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'de yeni operasyon mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



HATAY'DA ÖNLENEN TERÖR SALDIRISI



''Bu olay Türkiye'nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Büyük bir felaketin önüne geçildi. DEAŞ ile gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir. Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işaretidir. Suriye'den ülkemize yönelik tehditler sürüyor. İhtiyaç duyduğumuz her an harekete geçeriz. Suriye milli güçlerinin merkezine yönelik saldırı bölgede kalıcı barış istenmediğinin göstergesi.



SURİYE'DE YENİ OPERASYON MESAJI



Bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa, ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu tekrarlıyorum. Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ ile bizim kadar mücadelesi olmayan kişiler artık bu orta oyununu bir kenera bırakmalıdır. Türkiye'nin gücü, gerekiyorsa, Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir.



Nasıl İstiklal Harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza 'İlk hedefiniz Akdeniz' diyerek istikamet göstermişse, bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir.