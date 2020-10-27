Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da yoğun sis Göz gözü görmüyor

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis özellikle boğazda etkili oldu. Günlük ve haftalık olarak son dakika hava durumu raporları hazırlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu verilerini vatandaşlarımıza duyurmaya devam ediyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis özellikle boğazda etkili oldu.
İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI!
İstanbullular güne sisle uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle boğazda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle görülmez hale geldi. Sis nedeniyle sürücülerin oldukça yavaş gittikleri görüldü.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Sakarya'nın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 17°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 28°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 31°C
Az bulutlu
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla batısında 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah puslu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.