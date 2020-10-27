Trafiğe çıkacaklar dikkat! İstanbul'da yoğun sis Göz gözü görmüyor

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis özellikle boğazda etkili oldu.



İSTANBULLULAR GÜNE SİSLE UYANDI!



İstanbullular güne sisle uyandı. Sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle boğazda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düştü.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis nedeniyle görülmez hale geldi. Sis nedeniyle sürücülerin oldukça yavaş gittikleri görüldü.



METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevreleri ile Sakarya'nın kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Sakarya'nın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BURSA 12°C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



İSTANBUL 13°C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



KIRKLARELİ 10°C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ 16°C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli



EGE



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



İZMİR 15°C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu



KÜTAHYA 7°C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu



MANİSA 13°C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu



MUĞLA 8°C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA 18°C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA 21°C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu



HATAY 15°C, 32°C



Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA 10°C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA 10°C, 25°C



Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI 5°C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR 10°C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu



KONYA 12°C, 26°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BOLU 7°C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu



DÜZCE 12°C, 23°C



Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



KASTAMONU 6°C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK 16°C, 20°C



Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA 8°C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



RİZE 15°C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 14°C, 23°C



Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 17°C, 22°C



Parçalı ve az bulutlu



DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM 1°C, 19°C



Parçalı ve az bulutlu



KARS 0°C, 20°C



Parçalı ve az bulutlu



MALATYA 7°C, 24°C



Parçalı ve az bulutlu



VAN 2°C, 17°C



Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR 9°C, 28°C



Az bulutlu



GAZİANTEP 11°C, 28°C



Parçalı ve az bulutlu



SİİRT 14°C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA 17°C, 31°C



Az bulutlu



KARADENİZ



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), zamanla batısında 2 ila 4 (10-30km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



MARMARA



Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah puslu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, pus anında orta.



EGE



Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



AKDENİZ



Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), zamanla doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ



Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi.