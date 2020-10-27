Bu sözler yürek dağladı! Körpe balalarımızı öldürdüler!

Ermenistan'ın hain saldırısında hayatını kaybeden 7 yaşındaki Aysu'nun annesinin sözleri yürek dağladı. Ermenistan 3'üncü defa insani ateşkesi ihlal ederek, Azerbaycan'ın Berde kentine bağlı Karayusuflu köyünü misket bombasıyla vurdu. Hain saldırıda henüz 7 yaşındaki Aysu İskenderova ile Aybeniz Ehmedova, Ofeliya Caferova ve Ehtiram İsmailov hayatını kaybetti.



Minik Aysu'nun cenazesi başındaki kadınlar gözyaşları içinde "Körpe balalarımıza kıydılar, yavrularımızı öldürdüler" diye ağıtlar yaktı. Saldırı sırasında tarlada traktör üstünde olduğunu söyleyen baba Ruşen İskenderov, "Üç kızım bahçede oynuyordu. Saldırıyı duyunca koştum. Aysu'm ağır yaralıydı. Hemen arabaya attım, hastaneye yetiştirmeye çalıştım ama olmadı yolda öldü. Kızım okula gitmek için hazırlanıyordu. Çantası, odası kardeşlerini, bizi bırakıp gitti. Diğer iki kızım da hastanede. Canımızdan can aldılar. Allah Ermenistan'ın bize yaşattığı acıları yanında bırakmayacak" dedi.



GÖKYÜZÜNDE PATLADI, KÖYE DAĞILDI



Karayusuflu köyünde ikamet eden ve Ermenistan'ın saldırısında oğlu Ehtiram İsmailov'u kaybeden Halil Bahçeliyev de olay anını anlattı. Oğlu Ehtiram'ın evinden yaklaşık 500 metre mesafede oturduğunu belirten Bahçeliyev, "Birden gökyüzünden çok şiddetli bir patlama sesi geldi. Ne olduğunu anlayamadan oğlumun evine doğru koştum. Evinin bahçesinde oğlumun cansız bedeniyle karşılaştım. Gelinim, Ayten İsmailova ve torunum Aysu İsmailova da yaralandı." dedi. Havada patlayan bombaların köye saçıldığını belirten Baçeliyev, oğlunun düşen bombalar nedeniyle öldüğünü aktardı. Gelini Ayten'in durumunun ağır olduğunu belirten Bahçeliyev, Yevlah kentindeki hastaneye kaldırıldığını kaydetti.



KÖYE ATILAN MİSKET BOMBASIYDI



Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın sivillere karşı kullanılması yasak olan Smerch füze içinde yer alan misket bombalarıyla Sulusaray köyündeki sivilleri vurduğunu bildirdi. Haciyev, saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti.



"ERMENİSTAN MÜZAKELERE ENGEL OLMAYI AMAÇLIYOR"



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Berde kentine düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "27 Ekim'de Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Berde kentine Smerç füzesiyle saldırısı sonucu biri çocuk 4 sivil yaşamını yitirmiş, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 13 kişi yaralanmıştır. Bu, son günlerde uluslararası arabulucuların çabaları ile üçüncü kez sağlanan insani ateşkesi büyük ölçüde ihlal eden Ermenistan'ın uluslararası insani hukuk yükümlülüklerini hiçe sayarak işlediği bir başka savaş suçudur." ifadeleri kullanıldı.



