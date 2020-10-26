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Valilik resmen duyurdu! Açık alanda sigara içmek yasaklandı

Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği illerden olan Kahramanmaraş'ta İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi yeni kararlar aldı. Kent genelinde açık alanlarda sigara içmek yasaklandı.

Güncel / 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:42
Valilik resmen duyurdu! Açık alanda sigara içmek yasaklandı

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi bugün gerçekleştirdiği kararla açık alanda sigara içmeyi yasakladı.

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 26 Ekim 2020 günü saat 10: 00'da Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

İŞTE O KARARLAR;

'Koronavirüs (Covid19) salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ile sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda

1. Salgınla mücadelede maske kullanımını zaafa uğrattığı için meydan, cadde, sokak, park, kamunun ortak kullandığı alanlar vb. yerlerde sigara içilmesinin yasaklanmasına,

2. Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

3. Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

4. İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

5. Alınan kararların kolluk, zabıta, sağlık ve kaymakamlarca uygun görülen diğer kamu görevlileri tarafından yürütülmesine,

6. Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından yapılmasına,

7. Alınan idari tedbirlere uymayarak toplum sağlığını tehlikeye düşürenler hakkında kaymakamlıklarca adli makamlara suç duyurusunda bulunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.'

Mahmut Hersanlıoğlu

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