Türkiye'ye karşı kirli oyun!

Almanya DEAŞ'ı Türkiye'ye karşı mı kullanıyor? Almanya'nın, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir kişiye 2017 yılında Türkiye'ye gitmesi için yardım sözü verdiği ancak bu kişi hakkında Türkiye'ye bilgi vermediği Alman Haber Ajansı tarafından iddia edildi.