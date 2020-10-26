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Türkiye'ye karşı kirli oyun!

Almanya DEAŞ'ı Türkiye'ye karşı mı kullanıyor? Almanya'nın, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı bir kişiye 2017 yılında Türkiye'ye gitmesi için yardım sözü verdiği ancak bu kişi hakkında Türkiye'ye bilgi vermediği Alman Haber Ajansı tarafından iddia edildi.

Dünya / 26 Ekim 2020 Pazartesi 18:52
Türkiye'ye karşı kirli oyun!

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberinde Alman makamlarının, Dresden'de 4 Ekim'de iki Alman turisti bıçaklayan Abdullah Al Haj Hasan'a 3 yıl önce Türkiye'ye gitmesi için yardımcı olacakları sözünü verdikleri ancak bu konuda Türkiye'ye sonradan bilgi vermeyi planladıkları öne sürüldü.

Alman makamlarından yardım sözü alan Abdullah Al Haj Hasan'ın 2017'de Türk makamlarına vize müracaatında bulunduğu ancak eksik evrak gerekçesiyle kendisine vize verilmediği belirtildi.

Haberde, özellikle Alman makamlarının, DEAŞ bağlantılı Hasan'ın Türkiye'ye gitmesinin ardından ancak Türk hükümetine bilgi paylaşmayı hedeflediği vurgulandı.

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