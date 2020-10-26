Türkiye ve Yunanistan'dan önemli NAVTEX kararları

Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın 29 Ekim'i, Türkiye'nin ise 28 Ekim'i kapsayacak şekilde ilan ettiği NAVTEX'leri iptal ettiğini açıkladı. Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin Akdeniz’de planlı atış eğitimlerine ilişkin NAVTEX'ini de iyi niyet göstergesi olarak iptal ettiğini bildirdi.