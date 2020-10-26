İçişleri o bilançoyu açıkladı!

7 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde toplam 184 bin 267 personel görev aldı. Denetim ekipleri ve denetim personeli tarafından 66 bin 359 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 37 bin 727 şehir içi toplu ulaşım aracı, 14 bin 985 şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 12 bin 337 okul servisi, 17 bin 713 ticari taksi, 17 bin 691 personel servisi, 27 bin 297 fabrika/işletme, 431 AVM, 32 bin 656 cami/mescit, 5 bin 810 halı saha/spor tesisi, 14 bin 544 park, bahçe, piknik alanı, pazar yeri ve sahil bandı, 28 bin 296 işyeri, 38 bin 209 berber/kuaför/güzellik merkezi, 7 bin 169 internet kafe/salon ve elektronik oyun yeri, 3 bin 974 düğün/nikah salonu ve 431 lunapark/tematik park kontrol edildi.



Denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri, fabrika, işletme, toplu ulaşım araçları ve tesislere 39 bin 987 uyarı cezası verildi.



TEDBİRLERE UYMAYANLAR MEN EDİLDİ!



Ülke genelindeki denetimlerde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 103 işletme / iş yeri ile 125 araç faaliyetten men edildi.



372 SUÇ DUYURUSU!



Kovid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen kişi ve işletmeler hakkında 372 suç duyurusunda bulunuldu.



686 KİŞİ UYMADI!



19- 25 Ekim'deki Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerde 686 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı belirlendi.