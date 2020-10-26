CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yine proje çaldı!

AK Partili Üsküdar Belediyesi'nin sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamaya dönük geliştirip uyguladığı empati isimli proje yıllar önce faaliyete geçti.



Her sokağa kedi evleri ve kedi mamaları koymak üzere tasarlanan proje yıllarca Üsküdar ilçesinde uygulandı ve uygulanmaya devam ediyor.



CHP'li Ekrem İmamoğlu ise yine AK Partili bir belediyeye ait sokak hayvanları için faaliyete geçirilen empati isimli projeyi sadece bir harf değiştirerek 'semtpati' adıyla kendi yeni projesi olarak açıkladı.



'BARİ ÇALDIĞINIZ PROJENİN LANSMANINI YAPMAYIN!'

AK Parti Üsküdar Eski Gençlik Kolları Başkanı ve Sivil Toplum Hareketi Başkanı Mehmet Akif Ekşi, sosyal medya hesabından bu duruma tepki gösterdi.



Projenin mimarlarından Ekşi, 'Her sokağa kedi evleri ve kedi mamaları koymak üzere tasarlanmış projeye Sayın Hilmi Türkmen bizzat eşlik etmiş ve himaye etmişti. Yani bugün CHP'nin vizyonu 2014 AK Parti Gençlik Kolları'nın vizyonu ile yarışıyor' dedi.



