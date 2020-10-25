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Türkiye'den Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "Oruç Reis'in araştırmaları hukuk temelinde ve kıta sahanlığı dahilindedir. Yunan Dışişleri'nin sismik araştırmaları yasadışı ilan eden açıklamaları mesnetsizdir" açıklamasını yaptı.

Güncel / 25 Ekim 2020 Pazar 20:38
Türkiye'den Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'ın Oruç Reis açıklamasına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, konuyla ilgili açıklama yaptı.

'YUNANİSTAN SUNİ SEBEPLER YARATMASIN'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 'Yunanistan'ın ülkemizle diyaloğa girmemek için suni sebepler yaratmaktan ve önkoşullar sunmaktan vazgeçmesini bekliyoruz' açıklamasını yaptı.

'MESNETSİZ BİR AÇIKLAMA'

Sözcü Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığında yürüttüğü sismik araştırma faaliyetlerinin Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirildiğini öne sürdüğü ve bu faaliyetleri 'yasadışı' olarak nitelendirdiği mesnetsiz bir açıklama yayımladığını ifade etti.

Ayrıca Aksoy, 'Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ülkemizin Doğu Akdeniz'deki Oruç Reis gemimizin sismik araştırma faaliyetlerini yürüttüğü saha bütünüyle ülkemizin uluslararası hukuk temelinde tespit edilen ve Birleşmiş Milletler nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı dahilinde bulunmaktadır. Keyfiyet, 23 Ekim 2020 tarihinde Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisine de bir kere daha sarahaten izah edilmiştir. Oruç Reis'in 25 Ekim - 4 Kasım 2020 tarihleri arasında sismik araştırma icra edeceği mevcut çalışma sahası Yunanistan anakarasına 440, ülkemize ise 130 kilometre uzaklıktadır. Türkiye her daim olduğu gibi, Doğu Akdeniz'de hem kendisinin, hem Kıbrıs Türkü'nün meşru haklarının güvence altına alındığı, hakkaniyet temelinde bir çözüm için diyalog ve işbirliğine hazırdır. Yunanistan'ın da, ülkemizle diyaloğa girmemek için suni sebepler yaratmaktan ve önkoşullar sunmaktan vazgeçmesini bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Yunanistan

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