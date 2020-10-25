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Melek Aslan cinayetinde azmettirici eski sevgili hakkında flaş karar!

Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi 35 yaşındaki Orhan Vatansever adliyeye sevk edildi. Emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Orhan Vatansever'in daha önce de Melek'i tehdit ettiği ortaya çıktı.

Güncel / 25 Ekim 2020 Pazar 17:06
Melek Aslan cinayetinde azmettirici eski sevgili hakkında flaş karar!

Diyarbakır'da erkek kardeşi Mustafa Aslan (21) tarafından öldürülen Melek Aslan (24) cinayetinin azmettirici olan eski sevgilisi Orhan Vatansever (35), emniyetteki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sabah saatlerinde Melek Aslan'ın son görüntüleri de ortaya çıkmıştı.

Adıyaman'da yaşayan Mustafa Aslan, bir süredir eve gelmeyen ablası Melek Aslan ile buluşmak için çarşamba günü Diyarbakır'a geldi. Merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağı'nda buluşan iki kardeş arasında, Melek'in eski sevgilisi Orhan Vatansever'in 'fuhuş' ve 'dolandırıcılık' suçlamaları nedeniyle tartışma çıktı. Mustafa Aslan, yanında getirdiği tabanca ile ablasına 4 el ateş etti.

Melek Aslan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Mustafa Aslan ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Mustafa Aslan, sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.

Melek'in öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Melek'in eski sevgili Orhan Vatansever,Sakarya'da gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere Diyarbakır'a getirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Vatansever, dün sorguya alındı. Emniyetteki sorgusu bugün tamamlan Vatansever, adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında çelik yelekle adliyeye getiriyen Vatansever'in savcılık sorgusu sürüyor.




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