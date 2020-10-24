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Trump kime oy kullandığını açıkladı! Yine ters köşe yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için erken oy kullanarak, oy verme işlemini gerçekleştirdi. Trump yine gazetecilerin bir soruna ters köşe yaparak beklenmedik bir cevap verdi.

Dünya / 24 Ekim 2020 Cumartesi 21:39
Trump kime oy kullandığını açıkladı! Yine ters köşe yaptı

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, 'Yeni oy kullandım. Büyük onur!' değerlendirmesinde bulundu. ABD 3 Kasım'daki seçimlere odaklanmış durumda. Seçimlere sayılı günler kala ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için oyunu kullandı. Kime oy verdiği sorulan Trump, 'Trump adında bir adama oy verdim” dedi.Trump, West Palm Beach şehrinde bulunan bir kütüphanede oyunu kullandı. Oy kullanmasının ardından açıklama yapan Trump, seçtiği yöntemin 'çok daha güvenli' olduğunu ifade ederek, posta yoluyla kullanılan oylarda şüphe uyandırmaya devam etti.
 
 

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