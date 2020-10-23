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Vergi yapılandırmasında detaylar belli oldu!

Mehmet Muş'tan son dakika vergi borcu açıklaması geldi!

Ekonomi / 23 Ekim 2020 Cuma 14:46
Vergi yapılandırmasında detaylar belli oldu!

Vergi yapılandırma teklifinin vergi, SGK, trafik, köprü borcu ve cezalarını kapsıyor. Vatandaşlar büyük bir ilgiyle vergi borçlarının ertelenip ertelenmeyeceğini öğrenciler ise KYK borçlarının faizlerinin silinip silinmeyeceğini merak ediyordu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş son dakika açıklamasında yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı tanınacağını açıklarken öğrenim kredilerinin de paketin içinde olacağını bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, KYK borçlarının ertelenmesi ve yapılandırılması ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Yapılandırılan borçlara 18 taksit imkanı sağlanacağını ifade eden Mehmet Muş, kredi yapılandırılmasının milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriğini belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: VERGİ BORÇLARI VE KYK BORÇLARI ERTELENECEK Mİ SİLİNECEK Mİ?
Canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, beklenen vergi yapılandırması konusunda son durumu anlattı. KYK ve öğrenim borçlarının yapılandırılacağını ifade eden Muş, vergi yapılandırmalarında 18 taksit yapılacağıın altını çizdi.

Ak PartiMehmet Muş

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