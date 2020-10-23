PKK'nın siyasi kolu HDP'nin umudu Batı

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, önümüzdeki dönemde uluslararası kamuoyunun Türkiye’ye yönelik baskılarını artacağını öne sürdü.



Özsoy, PKK’ya yakınlığı ile bilenen Fırat Haber Ajansı'na (ANF) konuştu.



Kalleş saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya partisinin verdiği destekleri görmezden gelen Hişyar Özsoy, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı:



“CHP, Gelecek Partisi, Deva Partisi meselenin terör meselesi olmadığını görüyorlar artık. HDP’ye bu kadar saldırmalarının sebebi de aslında bir anlamda 2019 yerel seçimde kurulmuş ittifakın dağıtmak istendiğinin amaçlandığını biliyorlar. Biz tüm bu vahşete karşı Türkiye’de siyaseti tayin edebilecek, bu ülkeyi kimin yönetebileceğine karar verebilecek kadar güçlü bir tarihsel ve siyasal role sahibiz. Biz böyle saldırılara pabuç bırakacak bir hareket filan değiliz. 5 bin kişi aldılar, 5 bin kişi daha alabilirler. Bu ülkede HDP’ye gönül vermiş yüzbinlerce şerefli insan var. Bu partiye sahip çıkarlar. Bu anlamda kimsenin zerre kadar bir tereddütü olmasın. Saldırılarına devam etsinler. Ama muhalefet bu saldırılara karşı Türkiye’nin de geleceğini düşünmesi gerekir. Çünkü HDP’ye hiçleştirirlerse bunu Türkiye’deki iktidarlarını da sağlamak için de kullanabileceklerdir. Muhalefetten bu bilinçte gelen mesajların daha güçlü, kararlı ve sürekli bir şekilde olması gerekir. HDP’yi sahiplenme cesareti gösteremeyenlerin bu ülkenin geleceğinde siyaset yapmasının bir karşılığı olmaz.”