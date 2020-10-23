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Bakan Koca kriterleri açıkladı! Kimler grip aşısı olabilecek!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip aşısı ile ilgili olarak; 'Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılabilmesi gerektiği kanaati giderek yaygınlık kazanıyor. Böyle bir durum söz konusu değil, olamaz.' dedi.

Güncel / 23 Ekim 2020 Cuma 20:23
Bakan Koca kriterleri açıkladı! Kimler grip aşısı olabilecek!

Sağlık Bakanı Koca, Bursa'da yaptığı açıklamalarda son dönemde gündeme gelen grip aşısı ile ilgili önemli detayları paylaştı.

Koca Konuyla ilgili olarak; 'Bu konu son günlerde çok konuşuldu. Grip aşısıyla ilgili bildiğiniz gibi 1 yıl sonrasının aşısı erken dönemde 1 yıl önceden, şimdiden sipariş etmeye çalışıyoruz. Bu yıl aşının siparişi geçen yıllara dayanır. Her yıl ortalama 1 milyon 350 bin dozdu. Dünyada grip aşısının arzı toplamda yüzde 20 oranında arttı. Pandemiyle birlikte grip aşısının önemi daha da artmış oldu. Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılabilmesi gerektiği kanaati giderek yaygınlık kazanıyor. Böyle bir durum sözkonusu değil, olamaz.

İlk 400 binini eczanelerimize verdik, önümüzdeki hafta da eczanelere göndermiş olacağız. Grip aşılarını daha da arttırmak için yoğun gayret içindeyiz. Bu sayının 2.4 milyona çıktığını söyleyebilirim. Bunu 3 milyona çıkarmak konusunda yoğun çaba içinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak. Talebin fazla olduğu dönemde grip aşısını özellikle riskli olan kişilere yapmak gerekiyor. Bununla ilgili Bilim Kurulumuz çalışma yaptı. Kimlere öncelikle yapılması gerektiğini belirlemiş oldu. Özellikle riskli gebelere, 36 haftadan sonra olan gebelere, doğumdan sonra ilk 2 hafta içinde olanlara, 65 yaş üzerindeki kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara, 5-65 yaş arası iki kronik hastalığı olan kişilere, sağlık çalışanlarımıza, organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık. Peyderpey gelen aşıyı bu çerçevede dağıtmış olacağız. Vatandaşlarımız e-nabız üzerinden riskli olmadığını görüp rahat düşünmemelidir. Sağlık çalışanlarımıza eczane üzerinden değil halk sağlığı üzerinden yapılıyor olacak. Devamında bizim özellikle artışını hedeflediğimiz daha fazla tedarik için yoğun gayret gösterdiğimiz aşı ile ilgili elimize geçtikçe kademelendirmeyi genişletmeyi düşünüyoruz. Telaşlanmayalım, bu dediğim çerçevede yaygın şekilde uygulamasının yapılacağını söylemek istiyorum. Bugünden riskli görülmeyen kişiler daha sonra kademelendirmeyle riskli kişi olabileceklerini ifade etmek istiyorum.

Kovid-19 enfeksiyonu ile birlikte grip olduğunda risk taşıyacak kişileri daha önemli olarak görüldü. Vatandaşım şundan emin olsun, dijital altyapı olarak çok güçlü bir altyapımız var. Bilgi işlem altyapımız herkesi kapsayacak bilgilerin yer aldığı bir altyapıya sahibiz. Bu anlamda endişe etmeyelim.' ifadelerini kullandı. 

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