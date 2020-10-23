Adana'da ekim ayında 45 derece sıcaklık!

Adana'da güneş altındaki termometreler 45 dereceyi gösterdi.



''ERZURUM YA DA VAN'A TAŞINMAYI DÜŞÜNÜYORUM''



Parkta dinlenenlerden Bilal Lekesiz (18), kış mevsiminin yaklaşmasına rağmen hala yazlık kıyafetler giydiğini belirtti. Lekesiz, 'Kış gelse de kazaklarımı giysem keşke. Adana'da sıcaktan çok bunalıyoruz hatta sırf bu yüzden il değiştirip Erzurum ya da Van'a taşınmayı düşünüyorum'' dedi.



''HİÇ ALIŞIK OLMADIĞIM BİR YER''



Diyarbakır'dan 5 ay önce Adana'ya giden Bahar Akman (27) ise eylül ayı ile sonrasının haziran ve temmuz ayına oranla daha sıcak olduğunu belirterek, 'Şu an Diyarbakır'da olsaydım mümkün değil bu kıyafetlerle gezemezdim. Mutlaka bir hırka giyerdim. Hiç alışık olmadığım bir yer burası'' diye konuştu.



''YAĞMURLARIN BİR AN ÖNCE GELMESİ ŞART ARTIK''



Torunuyla gezintiye çıkan Durdane Yürüten (55) de bir an önce havaların serinlemesi gerektiğini vurgulayarak, ''Yağmurların bir an önce gelmesi şart artık. Hava almak için torunumu gezdirmeye çıktım ancak çok sıcak. İnşallah en kısa zamanda serin havaya kavuşuruz'' dedi.