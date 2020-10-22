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TELE 1'den skandal yayıncılık! RTÜK harekete geçti!

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TELE 1 isimli televizyon kanalında Evrensel Gazetesi’ne ait bir reklam yayınladığı sırada PKK propagandası yaptığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Şikâyet üzerine savcılık, TELE 1 yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 18:48
TELE 1'den skandal yayıncılık! RTÜK harekete geçti!

Muhalif diye bilinen TELE 1 bu kez çizgiyi aşarak resmen PKK propagandası yaptı.  

Evrensel Gazetesine ait yayınladığı reklamda PKK propagandası yaptığı ortaya çıktı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından tespit edilen skandal olayın ardından TELE 1 yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

RTÜK tarafından olayla ilgili savcılığı sunulan şikayet dilekçesinde ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık unvanlı şirketin 24 Ağustos tarihinde yayınlanan reklam kuşağının içerisinde Evrensel Gazetesine ait bir reklamın yayınlandığı anlatıldı.

PKK PAÇAVRASI İLE REKLAM YAPTILAR

Evrensel Gazetesinin 'Abone ol, okut' ifadeleri ile 43 saniye süren reklamın içerisinde reklamda bir kız çocuğunun kırmızı, sarı ve yeşil bez parçasını tuttuğu ve ekranda 'Bir arada barış içinde kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi!' ifadelerinin yer verildiği tespit edildi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

RTÜK tarafından savcılığa sunulan dilekçede TELE 1'in söz konusu yayında 6112 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluşu ile Yayın Hizmetleri Kanununda yer alan 'Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez' hükmünün ihlal edildiği değerlendirilerek ilgili medya sağlayıcıya gerekli idari para cezasının da uygulandığı anlatıldı.

TERÖR PROPAGANDASINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TELE 1 tarafından yayınlanan söz konusu reklamda, terörle mücadele kanunun 7/2 ve Türk Ceza Kanunun 220 maddelerinde düzenlenen suçların basın-yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanılarak örgüt propagandası yaptığı belirtilerek cezalandırılması talep edildi. Savcılık şikâyetin ardından TELE 1 ve yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.

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