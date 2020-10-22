Kampları deşifre oldu! PKK 13 yıldır Karabağ'a yerleşiyor.

Teröristlerin kampları Ermenistan ile Karabağ arasındaki lojistik koridoru durumunda Laçin-Kelbeçer hattında bulunuyor. Karabağ'ın en verimli su kaynaklarının bulunduğu bölge ayrıca zengin yeraltı kaynakları barındırıyor. Altın ve bakır başta olmak üzere 155 ayrı maden yatağı uluslar arası kuruluşlar tarafından işletiliyor, örgüt de Suriye'de olduğu gibi burada da bu kaynaklara bekçilik ediyor.



ERMENİLERLE OMUZ OMUZU



Kamplarda PKK/YPG'li teröristlerin yanı sıra Suriye'de Nisan 2019'da terör örgütü PKK çatısı altında kurulan Nubar Ozaryan Taburu'na bağlı militanlar da bulunuyor. Azerbaycan makamları Suriye'de fiili olarak çatışmalara katılarak tecrübe edinen, daha önce de sabotaj/saldırı eğitimi alan teröristlerin sayısını yüzlerle ifade ediyor.



NUBARJAN TAYFASI KELBECER'DE



PKK'lıların Laçin'deki yerlerin birisi ise kamp olmaktan öte bir merkez gibi çalışıyor. Bu kampta silah depoları, özel eğitim için orman alanı ve merkez karargahı yer alıyor. Adını 2017 yılında Rakka'da öldürülen TİKKO'nun elebaşından alan 'Nubar Ozaryan Taburu'na bağlı teröristlerin ana merkezi de Kelbecer. Terör örgütünün yayın organları da PKK'nın bölgedeki varlığını gizlemiyor.



Kamplarda savaşan teröristlerin kimlikleri Azerbaycan istihbaratı tarafından tesbit ediliyor. Tespit edilen isimlere ilişkin Azerbaycan basınında bazı portre bilgileri yer oluyor. O portrelerden birisi de Laçin'deki kamplarda bulunan Rakka'dan Ermenistan'a giden, D. A isimli teröriste ait. Daha önce terör örgütlerinin yayın organlarında da boy gösteren D.A'nın Suriye'de cephe hattında 9 ay kaldığı ifade ediliyor.



13 YILDIR YERLEŞİYORLAR



Ermenistan, 2008 yılından bu yana Kuzey Irak'tan kaçan PKK'lı teröristleri Dağlık Karabağ'a yerleştiriyor. Rusya'da faaliyet gösteren Kürt Sivil Toplum Kuruluşları Uluslararası Birliği'nin o dönemki başkanı Merab Şamoyev, bir grup teröristle Hankendi'yi ziyaret etmiş, bu ziyaret sırasında da Irak ve Türkiye'den gelen PKK yanlılarının işgal altındaki Laçin ve Kelbeçer'e yerleştirilmesinin müzakere edildiğini ortaya çıkmıştı. 1992 yılından bu yana işgali altında bulunan Kelbecer ve Laçin rayonları, Ermenistan ile Karabağ arasındaki bağlantı açısından kritik öneme sahip.



DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TERÖRİST VAR



Yeni Şafak'ın haberine göre; Karabağ'da Azerbaycan ordusuna karşı çatışan Nubar Ozanyan Ermeni Taburu'nda dünyanın dört bir yanından teröristler var. Bir Yunan yayın organına konuşan taburun sözde komutanı Nubar Melkonyan, grubunun Halep, İngiltere, Fransa ve ABD'den gelen Ermeni gönüllülerden oluştuğunu söyledi. Melkonyan, gelen gönüllülerin Ermeni dili ve kültürü hakkında bilgisiz olduğunu vurgularken, taburda bu kişilere eğitim verildiğini aktardı. Melkonyan, bir başka röportajında ise Ermeni paralı taburunun Rasulayn, Tel Tamr, ve Abdulaziz Dağı da dahil olmak üzere Haseke bölgesinde savaştığını söyledi.

