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İYİ Parti kurucusuna nefret soruşturması!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu üyesi İlay Aksoy hakkında, uzun süredir nefret ve ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama içeren eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu. Mülteci haklarını savunan bir grup avukat tarafından yapılan suç duyurusunda, İlay Aksoy’un Fatih Belediye Başkan adayı olduğu dönemde “Fatih’i Suriyelilere bırakmayacağız” ifadelerinin yer aldığı pankartlar astırdığı anımsatılarak, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalarına sosyal medya üzerinden devam ettiği belirtildi. Suç duyurusu dilekçesini işleme koyan savcılık, Aksoy hakkında soruşturma başlattı.

Güncel / 22 Ekim 2020 Perşembe 13:00
İYİ Parti kurucusuna nefret soruşturması!

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği adına avukatlar Zeynep Ertekin, Rumeysa Kılıç Uğurlu, Atalay Uğurlu, Aybüke Ekici, Neslihan Evci, Sümeyye Gökce, Hatice Bingül ve Ümit Kudbay tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu dilekçesinde, İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu Üyesi ve Kurucular Kurulu Üyesi olan İlay Aksoy'un, sosyal medya üzerinden 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ile 'nefret' ve 'ayrımcılık suçlarını işlediği bildirildi. Aksoy'un Fatih Belediye Başkan Adayı olduğu dönemde de 'Fatih'i Suriyelilere teslim etmeyeceğim' şeklinde ırkçı, ayrıştırıcı ve dışlayıcı bir afiş tasarladığı ve bu afişi Fatih ilçesinin tüm meydanlarına, billboardlara astırdığı anımsatıldı.

İFTİRA VE KARALAMA YAPIYOR

Aksoy'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla bu eylemlerine devam ettiği belirtilen dilekçede, 'Toplumda bireyler arasında kin ve nefret yaratma amacında olan şüpheli, ne yazık ki amacına ulaşmış durumdadır' denildi.

Aksoy'un paylaşımında hedef gösterilen bir kişinin Türk vatandaşı olduğunu açıklamasına rağmen masum insanlara iftira ve karalama kampanyasına devam ettiği kaydedildi.

İlay Aksoy'un paylaşımları ve altına yazılan nefret ve hakaret niteliğindeki yorumların, dilekçede yer verilemeyecek kadar çok olduğu belirtilerek, Aksoy'un toplumsal barışı, huzuru ve uyumu yok ederek kaos ve kargaşa ortamı oluşturmaya çalıştığı vurgulandı.

Savcılık, suç duyurusu dilekçesini işleme koyarak, Aksoy hakkında soruşturma başlattı.

MÜLTECİ VE HUKUK DERNEKLERİNİN TEPKİSİ

Öte yandan, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği, Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER), Mülteci Dernekler Federasyonu ve Hukukçular Derneği, İstanbul Adliyesi önünde İYİ Partili İlay Aksoy'a tepki gösteren bir basın açıklaması da yaptı. Açıklamada, 'İnsanlar arasında kin, düşmanlık ve nefret söylemlerinin arttırılması için çaba gösterenlerin her daim karşısında olacağımızı, hukuk yollarına başvuracağımızı ve sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyoruz' denildi.

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