Türk havalimanlarında 3 saatte sonuç veren koronavirüs testi!

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 1 Temmuz itibarıyla Türkiye'de 6 havalimanında koronavirüs test merkezleri kuruldu.



TURİSTİK HAVALİMANLARININ TAMAMINDA TEST MERKEZİ AÇILDI



Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta tespit edilmesinin ardından dış hat uçuşları durdurulmuş, salgının kontrol altına alınmasının ardından 11 Haziran'da uçuşlar yeniden başlatılmıştı. Dış hat uçuşlarının başlamasıyla T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının yaptığı ortak çalışma kapsamında 1 Temmuz'a kadar turistik havalimanlarının tamamında Kovid-19 test merkezlerinin açılmasına karar verildi.



Sağlık personeli, Türk vatandaşları ve turistlerin yurt dışına çıkışlarda gideceği ülke tarafından istenen PCR testlerini ve Türkiye'ye tatil için gelen misafirlerin havalimanına kurulan termal kameralarca vücut ısıları yüksek olduğunun tespit edilmesi durumunda numuneler almaya başladı.



SONUÇLAR 2,5 – 3 SAAT ARASINDA ÇIKIYOR



Özel kıyafetli sağlık çalışanlarının 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı laboratuvarda, özel kabine alınan yolcudan ağız ve burnundan çubukla sürüntü örneği alınıyor. Özel kaplar içerisine konulan numuneler laboratuvarda inceleniyor ve yaklaşık 2,5 - 3 saatte içerisinde sonuç veriliyor.



Testlerin sonuçları uzman doktorlar tarafından inceleniyor ve burada Sağlık Bakanlığının sistemine yükleniyor. Sonuçlar yolculara da Türkçe ve İngilizce teslim ediliyor. Türkiye'den ayrılan yolcular, gittikleri ülkelerde istenmesi hâlinde bu sonuçları yetkililere teslim ediyor.



İSTANBUL HAVALİMANI GÜNDE 40 BİN TEST KAPASİTESİ



İstanbul Havalimanı'nda kurulan test merkezi, 6 havalimanına kurulan merkezlerden en büyüğü. İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada test merkezinin dış hatlarda iki ayrı noktada kurulan toplam 5 bin metrekarelik alanda, günlük 40 bin test yapılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Fatih Mere, merkezle ilgili şu bilgileri aktardı: "50 adet numune alma kabinimiz var. Saatlik kapasitesi 2 bin. 24 saatte 38-40 bin test yapılabilir. Sürüntü veren yolcuların test işlemleri için numuneler herhangi bir hastaneye gönderilmeyecek, burada kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılacak. Bu bize büyük bir zaman kazandıracak. Bulunduğumuz alan 4 bin metrekare. Ayrıca terminalin kara (bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı alan) tarafında da bin metrekarelik bir alan kuruldu. Toplam 5 bin metrekarelik alanda bu hizmeti vereceğiz. Hem gelen yolcuya hem giden yolcuya test yapabilecek şekilde hazırlıklarımız tamamlandı."



DAHA ÖNCE 6 SAATTE VERİLİYORDU



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 'PCR' olarak adlandırılan Kovid-19 testlerini devralan konsorsiyum, yapılan iyileştirmeler ve organizasyon değişikliği sonucunda test sonuçlarının yaklaşık 2,5 saate kadar indiğini açıkladı. Sabiha Gökçen Havalimanı gelen yolcu katında bulunan PCR test merkezini, içerisinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin de olduğu bir konsorsiyum, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'ndan devraldı. Konsorsiyum yetkilisi daha önce yaklaşık 6 saatle verilen PCR hizmetinin artık 2,5 saat gibi bir süreye ineceğini söyledi.



Konuya ilişkin bilgi veren yetkili doktor "Pandemi süreci başladığından itibaren havalimanlarındaki PCR hizmeti TÜSEB tarafından verilmekteydi. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar ile havalimanlarındaki işletmeler özel hizmetlere devredilmesinin önü açıldı. Biz de yaklaşık 1 ay önce test merkezini devraldık." İfadelerini kullandı.



SÜREÇ NASIL İŞLİYOR



Test yaptıracak olan yolcular önce bankolardan kayıtlarını yaptırıyor. Sonra boğaz ve burun sülüntü örneklerini alınıyor. Alınan örnekler porterlar eşliğinde havalimanı içindeki laboratuvarlarlara ulaştırılıp sonuç alınıyor. Test sonuçlarını sonuç verme bankosundan ıslak imzalı olarak alabiliyorlar. Eğer yolcu Türk vatandaşıysa e-nabız'dan, HSYS üzerinden bu testin sonucunu alabiliyorlar. Eğer yabancıysa ve başka bir havalimanından yurt dışına çıkış yapacaksa biz kendilerine kısa mesaj veya dijital olarak gönderilebiliyor.