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İşte karantina ve test şartı olmadan seyahat edebileceğiniz ülkeler listesi!

Dünyayı esir alan koronavirüs salgını, beraberinde sınırların kapatılması ve uçuşların iptali gibi tedbirleri de yanında getirdi. Bazı ülkeler, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte yeni kısıtlamalara hazırlanırken, salgın öncesi geçerli vize kurallarına göre Türkiye'den seyahat edilebilecek ülkeler de var. Peki karantina ve test şartı olmadan hangi ülkelere seyahat edilebilir? Salgında karantina uygulamadan ve test istemeden Türkiye'den gidebileceğiniz ülkeleri sizler için sıraladık.

Yaşam / 21 Ekim 2020 Çarşamba 13:15
İşte karantina ve test şartı olmadan seyahat edebileceğiniz ülkeler listesi!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında sınırların kapatılması ve uçuşların iptal olmasıyla birçok kişi seyahat planlarını ertelemek zorunda kaldı. Ülkeler yaz ayları boyunca kısıtlamaları gevşeterek sınırlarını yeniden açtı.

Türkiye'de 11 Haziran'dan itibaren belirlenen yeni kurallara ve kısıtlamalarla yeniden başlayan uluslararası uçuşlarda ise pek çok ülke geçerli bir vizeye sahip olmanızın dışında PCR testi ve karantina gerekliliklerini yerine getirme şartı koşuldu.

Bazı ülkeler, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte yeni kısıtlamalara hazırlanırken, salgın öncesi geçerli vize kurallarına göre Türkiye'den seyahat edilebilecek ülkeler de var.

Salgında karantina uygulamadan ve test istemeden Türkiye'den gidebileceğiniz ülkeleri sizler için sıraladık.

İşte karantina ve test şartı olmadan Türkiye'den seyahat edebileceğiniz ülkeler:
* Brezilya: Sokakta maske zorunlu. Karantina yok. Türk vatandaşlarından PCR testi istenmiyor.

* Malta: Çeşitli formları varışta teslim etmek yeterli. Türkler'e test ve karantina yok.
* Belarus: Test ve karantina yok. 22 Ekim'den itibaren başlayabilir.

* Moldova: PCR ve karantina yok. Yalnızca bilet ve otel belgelemesi şartı var.

Bunların dışında; Ukrayna, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya, Kosova ve Sırbistan'da da test ve karantina şartları istenmiyor.

GİTMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT
İyi araştırın
Hangi ülkelere gidebileceğinizi iyice araştırmanız gerekli. Havayolu şirketlerinin internet sitelerinde detaylı bilgiler var. Daha fazla bilgi için gidilecek ülkelerin sağlık bakanlıklarının sitelerine de linkler veriliyor. Nereye ve hangi şartlarda gidebileceğinizi (karantina vb. durumları) mutlaka inceleyin.

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI
Bazı ülkeler kapılarını yabancılar için açsa da koronavirüs için ek bir sağlık sigortası talep ediyor.
Bu sigorta sayesinde kaldığınız sürede hastalanırsanız ücretsiz tedavi olabiliyorsunuz. Bu sigortayı nasıl alacağınız konusunda da araştırma yapın.

ATA'DAN VİZE KONTROLÜ
Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği (IATA) özel bir internet sitesi (www.iatatravelcentre.com) hazırladı. Hangi ülkenin yolcu kabul ettiğine, genel olarak hangi kuralların geçerli olduğuna buradan bakabilirsiniz. Site İngilizce olarak hazırlanmış.

PCR TESTİ NEREDE YAPTIRILIR?
110 lira veya 15 Euro karşılığında yapılan testlerin sonucu 15 dakika ile 2 saat arasında çıkıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan testin sonucu cep telefonu mesajıyla ulaştırılıyor.

HANGİ VİZE GEÇERLİ?
Uzun süreli vizeye sahip olabilirsiniz ancak pandemiyle birlikte bazı ülkeler yeni vize uygulamalarını hayata geçirdi. Belirli bir dönem için eskiden alınmış uzun tarihli vizelerin geçerliliği olmayabiliyor. Bu uygulamayla ilgili detaylı bilgiyi o ülkenin büyükelçiliğinden veya havayolundan alabilirsiniz.

BrezilyaUkraynaSırbistanBulgaristanMoldova

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