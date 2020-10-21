HDP ve PKK’nın devletçilik oyunu ve çocuk kaçırma sorumlusu deşifre oldu!

PKK'dan gelen son dakika itirafı HDP'yi adeta yıktı. Parti binaları önünde gözü yaşlı annelerin 'evlatlarımızı kaçırıp PKK'ya verdiler' dediği HDP'nin hiçbir şey olmamış gibi davranması ve yarım ağızla konuyu inkar etmeleri gerçeğin üzerini örtemedi. HDP hiç beklemediği bir yerden daha vuruldu ve gelen itiraflarla hem PKK ile oynadıkları sözde devletçilik oyunu deşifre oldu hem de PKK'ya eleman temin etmek için şehirde çalışan HDP'li isim ortaya çıktı. PKK'nın askerlik şubesi gibi çalışan HDP'deki bu yapılanma öncelik kızlar ve reşit olmayan çocuklar olmak üzere yıllarca örgüte eleman temin etmiş.



KRİTİK İSİM HDP'Lİ HÜLYA ERTAŞ



Van'da, terör örgütü PKK'ya reşit olmamış çocuklar başta olmak üzere eleman temin ettiği, eli kanlı örgütün sözde yapılanmalarına ekonomik çıkar sağladığı, para aktardığı ve illegal yapılanmalarda sorumlu düzeyde görev yaptığı gerekçesiyle tutuklanan HDP'nın eski MYK üyesi Hülya Ertaş hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



ERKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI VE HER ŞEYİ ANLATTI



Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan PKK'lı bir teröristin ifadesi, HDP'nin PKK'ya eleman temin ettiğini bir kez daha belgeledi.



KAPISINDA GENÇLİK KOLU YAZIYORDU!



PKK'lı itirafçı, örgüte katılmaya karar verdiğinde arkadaşının kendisini o dönemdeki BDP İl Başkanlığı binasına götürdüğünü anlatan terörist, 'Kapısında 'Gençlik Kolu' yazan odaya girdik. İçeride Hülya Ertaş vardı. PKK'ya katılmak istediğimizi söyledik. Bizimle yaklaşık yarım saat muhabbet ederek neden örgüte katılmak istediğimizi sordu.



'YAKALANIRSANIZ PARTİYİ KARIŞTIRMAYIN'



Örgüte katılacağımıza ikna olunca defterine adımızı, soyadımızı, yaşımızı, doğum yerimizi, nereli olduğumuzu, anne ve baba ismimizi not aldı. Daha sonra 'Sizin örgüte katılımınızı sağlayacağım ancak yolda herhangi bir yakalanma durumunuz olursa ne parti binasından ne de benden bahsetmeyeceksiniz' diye tembihledi.



Konuşmanın devamında da 'Ben sizin gibi birçok gencin örgüte katılmasını sağladım, doğru karar vermişsiniz' diyerek bizi motive edecek konuşmalar yaptı.



ÖRGÜTÜN ASKERLİK ŞUBESİ GİBİ ÇALIŞAN YAPILANMANIN BAŞINDAKİ İSİM ERTAŞ!



Terör örgütüne katıldıktan sonra da Van merkezde örgüte katılacakların, BDP çatısı altında yürütülen çalışmalar sonrasında belirlendiğini, o dönemde BDP içerisinde faaliyet yürüten Hülya Ertaş'ın da gençlerin örgüte katılmalarını organize ettiğini gördüm' dedi.



Örgüt kız çocuklar ve reşit olmayan gençler öncelikli olmak üzere yıllarca bu yolla dağa insan temin etmiş...

