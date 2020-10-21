Almanya Sağlık Bakanı korona oldu!

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, koronavirüse yakalandı. Alman medyası, Spahn'ın hafif semptomlar gösterdiğini ve evinde karantinaya girdiğini duyurdu.



400 BİNE YAKIN VAKA VAR



Almanya'da 20 Ekim itibarıyla toplam koronavirüs vaka sayısı 386 bin olurken virüs nedeniyle 9,882 kişi hayatını kaybetti. 302 bin 100 kişi ise iyileşti. Ülkede koronavirüs tedavisi görmekte olanların sayısı 70 bin 600.