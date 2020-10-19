Yunan'a Ersin Tatar tokadı!

KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı’yı geride bırakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yeni Cumhurbaşkanı oldu. Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı olması Yunan medyasının karalar bağlamasına sebep oldu.



AKINCI YANLISI YUNAN MEDYASI ÜZÜLDÜ!



Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesininin Yunanistan'daki yankılarını aktaran A Haber Muhabiri Manolis Kostidis, Yunan medyasının Mustafa Akıncı yanlısı bir yayın yaptığını ifade etti. Kostidis, Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanı seçilmesinin Yunanistan'da iyi karşılaşmadığını bildirdi.

