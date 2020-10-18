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‘Ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu!

Her fırsatta ülkenin ekonomik durumu üzerinden siyaset yaparak vatandaşın açlık sınırında yaşadığını iddia eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin üyeleri ile birlikte kebapçıda verdiği ziyafet görüntüleri ortaya çıktı.

Güncel / 18 Ekim 2020 Pazar 18:03
‘Ülke açlık sınırında’ siyaseti kebapçıda son buldu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapmak adına gündeme sık sık getirdiği 'Ülkede açlık var' sözlerinin ardından kebapçıda verdiği ziyafet gündeme bomba gibi düştü. Lüks bir kebapçıda yemek yerken görüntülenen CHP Genel Başkanının masasına tepsi tepsi kebapların servis edilmesi dikkatlerden kaçmadı.

İSTANBUL'DA KEBAP KEYFİ
2 gün önce Kalamış sahilinde lüks kebapçıda çekilen görüntülerde CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yemek yediği görüldü.

Kemal Kılıçdaroğlu

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