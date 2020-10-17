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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı: İşte Karadeniz'deki yeni rezerv

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaretinde Karadeniz'deki yeni rezervi açıkladı. Yeni çalışmalar sonucu 320 milyar metreküplük rezerv, 405 milyar metreküpe yükseldi.

Güncel / 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı: İşte Karadeniz'deki yeni rezerv

Karadeniz'deki doğalgaz rezervi 320 milyar metreküpten 405 milyar metreküpe yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'yeni müjde'yi Sakarya Gaz Sahası'nda (Tuna-1) faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj gemisine ziyareti sırasında duyurdu.

Saat 15.00 sıralarında Fatih gemisine inen Erdoğan, gemide incelemelerde bulundu, yetkililerden brifing aldı.

Ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin genel bilgiler verdikten sonra 'müjde'yi açıkladı. Erdoğan, 'Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi' dedi.

Son çalışmalarla Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğalgaz rezervinin 405 milyar metreküpü bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı konuşmasında şunları kaydetti:

'Keşfettiğimiz hidrokarbon kaynakları ekonomik olarak çok önemli değerdir. Türkiye net ithalatçı bir ülkedir. Ülkemizin çeşitli yerlerinde küçük miktarda petrol ve doğalgaz çıkmakla birlikte tüketim içerisinde yetersiz bir düzeyde.

'DEVAMININ GELECEĞİNE İNANIYORUM'

Karadeniz'deki rezerv ülkemizin en büyük hidrokarbon kaynağıdır. Devamının da geleceğine inandığım bu keşiflerle inşallah ülkemizin doğal gazda dışarıya bağlılığı önemli ölçüde azalacaktır.

HEDEF 2023

Bu daha ucuz doğalgaz anlamına gelmektedir. Bu hizmetleri milletimize daha düşük fiyatla sunabileceğiz. Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

Bu keşfin değeri kadar önemli kaydettiğim diğer husus da milletimize büyük moral vermiş olmasıdır.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz'dehiçbir zorbalığa komedi düzeyine varan oyunlara eyvallah etmeyeceğiz. Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız.

Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.

HİDROKARBON ARAMALARI SÜRECEK

Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur. Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.

Türkiye'yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir. Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız.'

Fatih DönmezRecep Tayyip Erdoğan

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