HDP içinde isyan büyüyor! Önce Ayhan Bilgen, şimdi de Altan Tan'dan bomba itiraflar...

HDP'nin belediye başkanı ve milletvekillerinden parti içinde eleştiriler artıyor. Kobani soruşturması kapsamında tutuklanan eski HDP sözcüsü ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in 'İmralı ve Kandil için pozisyon belirlemeye çalışan bir parti' sözlerinin ardından eski milletvekili Altan Tan da 'Silah ve demokrasi yan yana olamaz' diyerek partisini eleştirdi. Tan, HDP'nin marijinal sol dışında Türkiyeli tanımadığını dile getirerek, parti içi uygulamalara da isyan etti.



Tan, 'Silahla demokrasi yan yana olmaz. HDP ya PKK'nın sürdürdüğü siyaseti sürdürecek ya da yeter diyecek. Bugün demokratik ülkelerde silahla, şiddetle, terörle varılacak bir yer yok. Partiyle PKK ilişkisi gizli saklı bir mevzu değil. Bunu devekuşu gibi kafayı toprağa gömerek gizlemeye çalışmak beyhude. Açılım sürecinde de ondan önce de demokratik mücadele vereceğiz, dedik. Demokrasi platformu olarak girdik. Her defasında bu sözler yenildi yutuldu. Biliyorsunuz, en son 2018'de de noter huzurunda tasdiklidir, partiden istifa ettim. HDP marjinal sol dışında Türkiyeli tanımıyor. Hani derler ya, eski İstanbul bıçkınları, 'Kargadan başka kuş, Akaretlerden başka yokuş tanımam' dermiş. O hesap!' diye konuştu.



DAYATMAYLA KONGRE YAPILIYOR



Kobani soruşturması kapsamında tutuklanan Ayhan Bilgen de geçen gün sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla partisi HDP'ye ağır sözler söylemişti. HDP'nin Kandil için bir pozisyon belirleyen parti olduğunu belirten Bilgen, 'Bugün itibarıyla HDP, kendi geleceği ve ülkenin geleceğini ittifak stratejilerine endekslenmiş görünmekle birlikte, hiçbir parti kendisiyle açık ittifak yapmayı göze alamamaktadır. HDP, çözüm sürecindeki genişlemeyi kalıcı sanmış ve kişisel başarı olarak yorumlamayı tercih etmiştir. Hem müdahaleden şikâyet edip hem Kandil ve İmralı için pozisyon belirlemeye kalkmak, kendi pozisyonunun gereğini yapamamakla ilgili bir handikaptır. Sadece son iki kongre süreci ve aday belirleme süreçlerine kimin, neden, hangi dayatmalarla müdahale ettiğine bakılırsa sorunun tam da benim 'tersine Türkiyelileşme' diye tarif ettiğim kişisel hesaplarla bir siyasi mücadeleyi kontrol altında tutma eğiliminden kaynaklandığı görülecektir' diye HDP'ye yüklenmişti.