Artık kraliçe de maskesiz! 7 ay sonra...

Koronavirüs salgını nedeniyle işlerini Kraliyet Konutu'ndan dijital ortamda sürdüren Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı.



Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı'na ziyaret gerçekleştiren Kraliçe'ye torunu Prens William eşlik etti.



KİMYASAL SİLAH LABORATUVARINI ZİYARET ETTİ

Helikopterle ülkenin gizli bilimsel ve kimyasal silah çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvara gelen Kraliçe II. Elizabeth, koronavirüs salgınında görev alan bilim adamlarıyla da tanıştı.



MASKE TAKMADI

Sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlemlenen ziyarette Kraliçe'nin maske takmaması ise dikkat çekti. Söz konusu ziyaret öncesi görevlilere koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.



