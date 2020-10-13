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Baransu’nun tahliye talebine ret! Kaçma şüphesi var

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Balyoz kumpasına ilişkin davada tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Baransu’nun tahliye talebini mahkeme reddetti. Mahkeme heyeti, sanık Baransu’nun üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu gözönüne alındığında, kaçma şüphesi olduğuna dikkat çekti.

Güncel / 13 Ekim 2020 Salı 14:17
Baransu’nun tahliye talebine ret! Kaçma şüphesi var

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Baransu, cezaevinden görüntülü olarak duruşma salonuna bağlandı. Davanın tutuksuz sanıkları Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur, duruşmaya katılmadı. Bazı sanık avukatları duruşmada hazır bulunurken, firari sanık Tuncay Opçin'in halen yakalanamadığı kaydedildi.

Duruşmada Baransu ve avukatları tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise tahliye talebini reddederek, Baransu'nun tutukluluk halini devamına karar verdi. Baransu'nun üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tespit tutanakları ve ekleri ile dosya kapsamına göre kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller bulunması, tutukluluk kararında gözönüne alındı. Ayrıca Baransu'ya isnat edilen suçların kanunda öngörülen alt ve üst sınırlarının kaçma şüphesini doğurması, verilmesi muhtemel ceza veya güvenlik tedbiri ile tutuklama tedbirinin ölçülü olması da gerekçe gösterildi.

ADLİ KONTROL YETERSİZ

Baransu üzerinde adli kontrol hükümleri ile yeterli ve etkili hukuksal denetim sağlanamayacak oluşu da dikkate alındı. Davayı aralık ayına erteleyen mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmada Baransu'nun eski eşinin evinde yapılan aramaya ilişkin görüntülerin izlenmesine karar verdi. Heyet, görüntülerin izlenmesi sırasında Baransu'nun eski eşi Esra Konur'un da duruşmada hazır bulunmasını kararlaştırdı.

Davada, Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in 35 yıldan 75 yıla kadar; Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 20 yıldan 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. Bu sanıkların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Taraf gazetesinde 2010 yılında sahte Balyoz planı haberlerini yayınlayıp askerlere kumpas kurdukları, gerçek askeri planları da deşifre ettikleri belirtiliyor. FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bu örgütten olmayan birçok askerin tasfiye edilip, FETÖ'ye bağlı askerlerin TSK'ya yerleştirildiği, Taraf ekibinin de bu amaca hizmet ettiği kaydediliyor.

Ahmet Altan

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